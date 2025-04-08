Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
INTIMATE.

Phönix aus der Asche

JoynStaffel 2Folge 1vom 08.04.2025
Phönix aus der Asche

Phönix aus der AscheJetzt kostenlos streamen

INTIMATE.

Folge 1: Phönix aus der Asche

27 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12

Bruno und Oskar entschuldigen sich öffentlich für ihr Fake-Outing - doch niemanden interessiert es. Fahri Yardim rät ihnen, gecancelt zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen, und überlässt ihnen spontan seinen Platz in einer Talkshow. Sie lassen den Drehtag sausen, was Regisseur Felix so wütend macht, dass er sie feuert. Doch in der Show folgt der nächste Dämpfer: Ihnen sitzt ausgerechnet Cancel-König Fynn Kliemann gegenüber. Indes will Emil als "Keta Pan" durchstarten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

INTIMATE.
Joyn
INTIMATE.

INTIMATE.

Alle 2 Staffeln und Folgen