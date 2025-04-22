Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
INTIMATE.

Back to School

JoynStaffel 2Folge 5vom 22.04.2025
Back to School

Back to SchoolJetzt kostenlos streamen

INTIMATE.

Folge 5: Back to School

30 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

Bruno will beim HfbK-Dreh endlich im Rampenlicht stehen. Als er merkt, dass die Regisseurin Merlin bevorzugt, greift er zu drastischen Mitteln: Er tauscht eine Zucker- gegen eine echte Glasflasche, um mit einer intensiven Performance zu beeindrucken. Doch sein Stunt geht nach hinten los. Währenddessen landet Emil mit Leo in einem nostalgischen Strudel und bei einer Theateraufführung an ihrer alten Schule. Schnell entwickelt sich aus einer harmlosen Aktion ein wilder Streich ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

INTIMATE.
Joyn
INTIMATE.

INTIMATE.

Alle 2 Staffeln und Folgen