Into the Wild: Kolumbien
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Into the Wild: Kolumbien
Kolumbien beheimatet ein Zehntel aller Arten des Planeten und ist somit das zweitartenreichste Land der Erde. Das Zusammenspiel aus tropischen Temperaturen und reichlich Regen schafft ideale Bedingungen für eine Vielfalt an Leben. Die Doku-Serie begleitet Tiere, die sich den Lebensbedingungen optimal angepasst haben.
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© licensed by Blue Ant Media