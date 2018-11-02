Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 02.11.2018: Bass Islands
21 Min.Folge vom 02.11.2018
Kevin und Denice leben mit ihrem kleinen Sohn in Melbourne Beach, Florida. Doch nun hat das Paar beschlossen, auf die Bass Islands zu ziehen, die Denices Familie schon seit den 1920er Jahren regelmäßig besucht. Die drei nebeneinander gelegenen Inseln im Lake Erie, Ohio, sind ruhig und idyllisch mit einer kleinen Gemeinde von nur 400 Einwohnern. Außerdem gibt es hier hervorragende Fischgründe, Wassersportmöglichkeiten und herrliche, intakte Fauna und Flora. Nun müssen sie noch überlegen, wieviel sie für ihr Traumhaus am Meer ausgeben wollen.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.