Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 07.11.2018: Emerald Isle
21 Min.Folge vom 07.11.2018
Ramon und Beth möchten ihre Heimat Wake Forest in North Carolina gegen ein entspanntes Inselleben auf der Emerald Isle eintauschen. Beide sind selbstständig mit flexiblen Jobs - deshalb steht einem Umzug auf die schöne, 46 Kilometer lange Insel mit ihren weißen Sandstränden und türkisblauem Wasser nichts entgegen. Ihre drei Kinder freuen sich schon aufs Kajakfahren, Angeln und Paddleboarding, Beth liebt die grandiosen Sonnenuntergänge. Das Traumhaus der Familie sollte direkt am Strand stehen und eine Atmosphäre ausstrahlen, die an endlose Ferien erinnert.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-19: Warner Bros. Discovery, Inc.