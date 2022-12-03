Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 03.12.2022: Im Schuppen spukt‘s
23 Min.Folge vom 03.12.2022
Eigenheim geschenkt: Nachdem Johns Eltern im Lotto gewonnen haben, schenkten sie ihrem Sohn und seiner Frau Danielle 100.000 Dollar. Die perfekte Summe, um ein Eigenheim im historischen Bostoner Vorort Salem anzahlen zu können. Neben vielen prunkvollen Altbauten und Häusern an der spektakulären Küste sucht das Paar ein modernes Haus mit zwei bis drei Schlafzimmern, zwei Bädern, einer neuen Küche und einem kleinen Garten für ihren Hund. Immobilienprofi David Bromstad erkundet einen seiner Lieblingsorte und packt tatkräftig mit an – bei der Suche nach dem Traumhaus für John und Danielle.
