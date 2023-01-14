Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 14.01.2023
David Bromstad hilft Sandra und Michael beim Kauf eines Hauses inmitten einer unfassbaren Tragödie. Drei Jahre, nachdem sie ihre kleine Tochter bei einem Autounfall verloren haben, sind sie dabei, die Scherben aufzusammeln und mit ihren beiden Söhnen in ein Traumhaus in Burleson, Texas, zu ziehen. David findet für die Familie wunderschöne texanische Häuser und lässt sich von Sandras Mut und ihrer neuen Karriere als erste weibliche Bierbrauerin in der Region rund um Dallas inspirieren.

