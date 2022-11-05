Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwei New Yorker Sanitäter haben sieben Millionen Dollar gewonnen! Mit dem Jackpot wollen sie sich ihren Traum vom Haus im ruhigen Cape Cod, Florida, ermöglichen. Obwohl sie eine horrende Summe gewonnen haben, wollen sie das meiste davon sparen, um nach ihrer Pensionierung die Welt zu bereisen. David Bromstad sucht deshalb nach einem beschaulichen Traumhaus bis 500.000 Dollar mit vier Schlafzimmern, offenen Räumen und einem Pool. Am wichtigsten ist den frisch gebackenen Millionären jedoch die Lage direkt am Kanal mit Blick aufs Wasser. Findet Bromstad hier ein Haus passend zum Budget?

