HGTVFolge vom 07.01.2023
Die alleinerziehende Mutter Stephanie hat ihre drei Töchter in einer kleinen Wohnung in Miami großgezogen. Jetzt ist sie bereit für ein Upgrade. Dank eines Rubbelloses hat sie eine Million Dollar gewonnen und der Traum vom Eigenheim ist auf einmal nicht mehr weit entfernt. David Bromstad hat selbst zwölf Jahre lang in Miami gelebt und kennt die Gegend gut. Er zeigt Stephanie und ihrer jüngsten Tochter einige wunderschöne Stadthäuser in den Vororten von Miami. Wird er es schaffen, ein Einfamilienhaus zu finden, von dem sie schon immer geträumt hat?

