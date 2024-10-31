Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 31.10.2024: Das höchste Budget
23 Min.Folge vom 31.10.2024
Eine Frau aus Wisconsin hat zwar nicht im Lotto gewonnen, doch durch eine clevere Investition hat sie den Jackpot geknackt – und das gleich im achtstelligen Bereich! Jetzt hat David Bromstad das bisher größte Budget in seiner Karriere zur Verfügung und macht sich auf die Suche nach der ultimativen Mega-Villa am See. Ein Projekt der Superlative, bei dem Luxus keine Grenzen kennt.
