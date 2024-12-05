Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 05.12.2024: Ferienhaus auf Pine Island
23 Min.Folge vom 05.12.2024
Ein Weihnachtswunder der besonderen Art: Am ersten Weihnachtsfeiertag gewinnt ein Ehepaar aus Massachusetts sagenhafte 4 Millionen Dollar! Jetzt träumen sie von einem perfekten Rückzugsort, der gleichzeitig auch als Altersruhesitz dienen kann. Die Suche führt sie nach Pine Island, Florida, und sie vertrauen auf Davids Expertise, um dort ihr neues Traum-Ferienhaus zu finden.
