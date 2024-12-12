Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 12.12.2024: Generationenwohnen
22 Min.Folge vom 12.12.2024
Nach dem Erhalt einer Erbschaft haben Mutter und Sohn beschlossen, einen geliebten Menschen zu ehren, indem sie den Ferienpalast verwirklichen, von dem er immer geträumt hat – in Hot Springs, Arkansas. David begibt sich auf eine spannende Suche nach malerischen Grundstücken am See, die groß genug sind, um Familie und Freund:innen willkommen zu heißen. Das Ziel ist ein Ort, an dem gemeinsam schöne Erinnerungen geschaffen werden können, umgeben von der atemberaubenden Natur und der Ruhe des Wassers.
