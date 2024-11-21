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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Die Millionen gerochen

HGTVFolge vom 21.11.2024
Die Millionen gerochen

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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 21.11.2024: Die Millionen gerochen

22 Min.Folge vom 21.11.2024

Nach dem Gewinn von beeindruckenden 2 Millionen Dollar ist ein Paar auf der aufregenden Suche nach einem großen, auffälligen Zuhause für ihre Familie. Mit extravaganten Outfits und mitreißenden Tanzeinlagen durchstreift David die brandneuen Gemeinden südlich von Richmond, auf der Suche nach dem perfekten Juwel von einem Haus. Dabei träumt er davon, ein Zuhause zu finden, das nicht nur stilvoll, sondern auch ein Ort voller Freude und Erinnerungen für die gesamte Familie wird.

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