Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 21.11.2024: Die Millionen gerochen
22 Min.Folge vom 21.11.2024
Nach dem Gewinn von beeindruckenden 2 Millionen Dollar ist ein Paar auf der aufregenden Suche nach einem großen, auffälligen Zuhause für ihre Familie. Mit extravaganten Outfits und mitreißenden Tanzeinlagen durchstreift David die brandneuen Gemeinden südlich von Richmond, auf der Suche nach dem perfekten Juwel von einem Haus. Dabei träumt er davon, ein Zuhause zu finden, das nicht nur stilvoll, sondern auch ein Ort voller Freude und Erinnerungen für die gesamte Familie wird.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.