Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 30.09.2025: Endlich Durchblick
45 Min.Folge vom 30.09.2025
Nach Jahren voller Umzüge und einer schweren Tragödie möchte ein Militärpaar endlich Wurzeln schlagen und sein in die Jahre gekommenes Haus in ein echtes Zuhause verwandeln. Dave und Jenny nehmen sich des riesigen Projekts an und planen, das veraltete Gebäude von Grund auf zu modernisieren. Neben funktionalen Verbesserungen sollen auch persönliche Details einfließen, die den verstorbenen Angehörigen der Familie gewidmet sind. Mit viel Herz und Kreativität entsteht so ein Ort, der nicht nur praktisch, sondern auch voller Erinnerungen ist.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
