Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 28.10.2025: Der Katzensalon
45 Min.Folge vom 28.10.2025
Dave und Jenny übernehmen ein großes Haus aus der Mitte des 20. Jahrhunderts für eine vierköpfige Familie, die Tiere über alles liebt. Vor allem die vielen Katzen brauchen ein Zuhause, das sowohl funktional als auch gemütlich ist. Während die Marrs die Außenarbeiten rechtzeitig zu einem besonderen Ereignis abschließen wollen, sorgen unerwartete Probleme für zusätzlichen Druck und Zeitnot.
