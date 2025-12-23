Neustart nach Tornado-SchockJetzt kostenlos streamen
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 23.12.2025: Neustart nach Tornado-Schock
44 Min.Folge vom 23.12.2025
Eine junge Familie verliert durch einen Tornado ihr Zuhause. Dave und Jenny helfen, die Erinnerungen zu bewahren und gleichzeitig einen Neuanfang zu gestalten. Mit viel Fingerspitzengefühl erschaffen sie ein Haus, das Geborgenheit ausstrahlt und neuen Mut schenkt.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
