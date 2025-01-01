Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 3: München

24 Min.Ab 16

Christian hat ein Date mit einer Instagram-Bekanntschaft in München. Dort angekommen stellt er fest, dass er die Geburtstagsparty seiner Tochter Carla verpasst. Um es sich nicht mit seiner Ex-Frau zu verscherzen, verdonnert er Fahri dazu, einzuspringen. Der hüpft wenig später als Einhorn verkleidet und schlecht gelaunt durch den Garten. Derweil läuft in München auch nicht alles nach Plan.

