Folge 6: Elternhaus
21 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12
Christian und Fahri sind am Flughafen in Hahn gestrandet. Fahri überredet seinen Freund, der aus der Pfalz stammt, bei Christians Eltern zu übernachten. Auf der Fahrt zu Christians Elternhaus überfahren sie einen Storch. Während Fahri einfach weiterfahren will, hat Christian Skrupel. Die beiden verstecken das tote Tier im Kofferraum, doch die Storchenfreunde sind ihnen auf der Spur. Aber auch sonst hat das Leben in der beschaulichen Pfalz so einiges zu bieten.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben