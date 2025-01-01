jerks.
Folge 8: Escort
24 Min.Ab 12
Jasna bittet Christian, ihre Cousine Sophia, die als Escort-Dame arbeitet, für ein paar Tage aufzunehmen. Christians Tochter Lila ist von der Tatsache, mit einer Prostituierten unter einem Dach zu leben, fasziniert und verarbeitet dies in einem Schulaufsatz. Collien schleppt Christian daraufhin aufs Jugendamt. Indes versuchen Fahri und Christian ihr Musical an den Investor Alexander zu verkaufen. Der möchte statt Christian lieber Wayne Carpendale in der Hauptrolle sehen.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben