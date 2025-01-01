jerks.
Folge 3: Babas Tod
27 Min.Ab 12
Emily und Christian wollen ein Kind adoptieren. Für das Jugendamt müssen sie Referenzschreiben vorlegen. Emily hat eines von Pheline, und Christian bittet Nora, doch die sträubt sich. Um die Dame vom Amt auf seine Seite zu ziehen, lädt er sie zu einem Sonntagbrunch ein; auch Fahri, dessen Vater im Sterben liegt, und Schauspielkollege Arndt sind geladen. Da Christian nicht kochen kann, engagiert er zwei Köche aus dem Hospiz, im dem Baba liegt. Zunächst verläuft alles nach Plan ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
