Folge 7: House of Cards

26 Min.Ab 12

Christian hat einen Termin bei der Physiotherapie. Bei einer medizinischen Massage kommt er zu einem Orgasmus. Als Emily das erfährt, ist sie mehr als erstaunt und befragt dazu ihren Bruder, einen Urologen, der gerade zu Besuch ist. Indes beschließt Fahri, sich bei den Grünen politisch zu engagieren. Gleich bei der ersten Sitzung des Ortsverbandes Babelsberg eckt er an. Gemeinsam mit Christian feilt er an einer Strategie, um der Ortsverbandsvorsitzenden Karin einen reinzuwürgen.

