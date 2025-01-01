jerks.
Folge 8: W. Axl Rose
25 Min.Ab 12
Christian und Fahri schwelgen in Erinnerungen an die gute alte Zeit. Um ihr tristes Leben aufzupimpen, kauft sich Christian Cowboystiefel - wie die von Axl Rose -, außerdem wollen sie einen Fallschirmsprung wagen. Ihre PR-Dame Simone vermutet einen Midlife-Crisis-Tag, verspricht aber, ihre Kontakte spielen zu lassen. Ihr neuer Klient Cookie ist ein passionierter Fallschirmspringer. Leider sind Cookie, Christian und Fahri alles andere als auf einer Wellenlänge.
