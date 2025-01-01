Jedes Wochenende einen anderen Mann- Schäm' dich!Jetzt kostenlos streamen
Jörg Pilawa
Folge 11: Jedes Wochenende einen anderen Mann- Schäm' dich!
42 Min.Ab 12
Manche Frauen können von Männern einfach nicht genug bekommen. Flirten ist ihr Lebenselixier und auf keinen Fall möchten sie sich fest binden. Freundinnen und Familie sind dennoch entsetzt - muss es wirklich jedes Wochenende ein neuer Liebhaber sein? In "Jörg Pilawa" stellen sie die Betroffenen zur Rede.
Genre:Reality, Unterhaltung, Gemeinschaft
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1