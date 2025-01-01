Ich bin verrückt nach meinem StarJetzt kostenlos streamen
Jörg Pilawa
Folge 7: Ich bin verrückt nach meinem Star
43 Min.Ab 12
Egal ob Boyband, Schauspieler oder Sportler - es gibt viele Promis zum Verlieben! Problematisch wird es jedoch, wenn die Begeisterung zur Obsession wird. Da können Freunde und Familie schnell genervt sein. Die Gäste in "Jörg Pilawa" erzählen von ihren Lieblingsstars.
Weitere Folgen in Staffel 1998
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jörg Pilawa
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Gemeinschaft
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1