Ich bin verrückt nach meinem Star

SAT.1Staffel 1998Folge 7
Folge 7: Ich bin verrückt nach meinem Star

43 Min.Ab 12

Egal ob Boyband, Schauspieler oder Sportler - es gibt viele Promis zum Verlieben! Problematisch wird es jedoch, wenn die Begeisterung zur Obsession wird. Da können Freunde und Familie schnell genervt sein. Die Gäste in "Jörg Pilawa" erzählen von ihren Lieblingsstars.

SAT.1
