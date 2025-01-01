Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jörg Pilawa

Du bist meine große Liebe - wo bleibt der Heiratsantrag?

SAT.1Staffel 1998Folge 9
Folge 9: Du bist meine große Liebe - wo bleibt der Heiratsantrag?

42 Min.Ab 12

Viele Frauen träumen von dem Märchenprinzen, der sie auf einem Schimmel ins Reich der Liebe entführt. Heutzutage sind Prinzen selten und Hochzeiten altmodisch geworden. Doch genügend Frauen wünschen sich noch immer die romantische Hochzeit und warten jahrelang auf den großen Moment, in dem er um ihre Hand anhält. In "Jörg Pilawa" müssen sie ihrem Glück etwas nachhelfen.

