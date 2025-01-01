Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jörg Pilawa

Du hast mich ruiniert! Wovon soll ich jetzt leben?

SAT.1Staffel 1998Folge 13
Du hast mich ruiniert! Wovon soll ich jetzt leben?

Jörg Pilawa

Folge 13: Du hast mich ruiniert! Wovon soll ich jetzt leben?

42 Min.Ab 12

Eine gemeinsame Geschäftsidee kann zum Ruhm oder auch zum Ruin führen - ein Risiko ist immer dabei. Wenn allerdings ein Partner den anderen betrügt oder sich auszahlen lässt, kann er damit die Firma zum Bankrott führen. Manche Frauen lassen sich vom Mann aushalten, nehmen dankbar das tolle Auto und die schönen Diamanten an - nur er ist anschließend ruiniert. Die Gäste von Jörg Pilawa fragen sich nun entsetzt: Wovon soll ich jetzt leben?

Jörg Pilawa
Jörg Pilawa

Jörg Pilawa

