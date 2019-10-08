Revanche oder Blamage: ProSieben schickt Teddy und Sido ins RennenJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 1: Revanche oder Blamage: ProSieben schickt Teddy und Sido ins Rennen
146 Min.Folge vom 08.10.2019Ab 12
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten wieder gegen ProSieben an. Die beiden ewigen Rivalen müssen gemeinsam spielen, um gegen ihre Gegner zu bestehen. Heute sind mit von der Partie: Sido, Teddy Teclebrhan, Patrick Michael Kelly, Max Giesinger, Collien Ulmen-Fernandes, Joey Heindle, Herman the German, Matthias Opdenhövel, Elmar Paulke, Christian Ulmen, Fahri Yardim und Pheline Roggan.
Joko & Klaas gegen ProSieben
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
