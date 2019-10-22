Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 22.10.2019
115 Min.Folge vom 22.10.2019Ab 12

Bei dieser Ausgabe "Joko und Klaas" kriegt man schon beim Zuschauen Muskelkater - Es werden Drohnen auf zugedrogten Moderatoren gelandet, Fernseher durch die Luft geschmissen, unschuldige rotnasige Plüschtiere ausgesetzt und Häuser von unliebsamen Eindringlingen (Evil Jared) befreit. Einmal tief durchatmen, dann play klicken.

