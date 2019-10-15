Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko & Klaas gegen ProSieben

Profifußballer und Influencer machen Joko und Klaas das Leben schwer

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 15.10.2019
Profifußballer und Influencer machen Joko und Klaas das Leben schwer

112 Min.Folge vom 15.10.2019Ab 12

Eine Viertelstunde voller Freiheit oder Dienst ganz im Sinne des Senders? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten wieder gegen ProSieben an. In neuen Folgen müssen die beiden ewigen Rivalen gemeinsam spielen, um gegen ihre Gegner zu bestehen. Über ihre Herausforderer und die Spiele bestimmt einzig und alleine ihr Arbeitgeber. Nach bisher vier Ausgaben steht es mit 2:2 unentschieden zwischen Sender und Joko & Klaas.

