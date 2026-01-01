Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas gegen ProSieben

Die Neujahrsgala 2026

ProSiebenStaffel 8Folge 12vom 01.01.2026
Die Neujahrsgala 2026

Die Neujahrsgala 2026Jetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 12: Die Neujahrsgala 2026

155 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Joko und Klaas laden zur festlichen Neujahrsgala: Dabei muss das Duo im wahrsten Sinne des Wortes jedes Spiel für bare Münze nehmen. In jeder Spielrunde geht es um Vorteilsmünzen, die gesetzt oder erspielt werden können. Im Finale muss mindestens eine der Münzen verbleiben, um zu gewinnen. Gelingt ihnen das, steht für ProSieben mehr als nur 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel. Verlieren die beiden Angestellten die Gala, müssen sie sich ganz in die Dienste des Senders stellen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle 8 Staffeln und Folgen