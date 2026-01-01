Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 12: Die Neujahrsgala 2026
155 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Joko und Klaas laden zur festlichen Neujahrsgala: Dabei muss das Duo im wahrsten Sinne des Wortes jedes Spiel für bare Münze nehmen. In jeder Spielrunde geht es um Vorteilsmünzen, die gesetzt oder erspielt werden können. Im Finale muss mindestens eine der Münzen verbleiben, um zu gewinnen. Gelingt ihnen das, steht für ProSieben mehr als nur 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel. Verlieren die beiden Angestellten die Gala, müssen sie sich ganz in die Dienste des Senders stellen.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen