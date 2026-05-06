Nina Chuba präsentiert: Joko & Klaas & Steven gegen ProSiebenJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 2: Nina Chuba präsentiert: Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben
134 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verlieren die Auftaktfolge der neuen Staffel gegen ProSieben. Deshalb müssen sie nun den Wünschen ihres Arbeitgebers nachkommen: Heute wird das Duo zum Trio und muss alle Spiele zu dritt gegen den Sender bestreiten. Steven Gätjen verlässt die Bühne der Neutralität und tritt erstmals an der Seite der beiden gegen ProSieben an. Musikerin Nina Chuba führt durch die Sendung.
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Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen