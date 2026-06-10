Musikalische Konkurrenz und abstrakte Kunst in the makingJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 8: Musikalische Konkurrenz und abstrakte Kunst in the making
125 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern wieder ihren Arbeitgeber und damit einen ganzen Sender heraus und spielen um 15 Minuten voller Freiheit in Form von Live-Sendezeit. Heute treten die beiden gegen Wincent Weiss, Johannes Oerding, Hadnet Tesfai und Taneshia Abt an.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen