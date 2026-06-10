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Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas - Die Bankrotterklärung

ProSiebenStaffel 9Folge 9vom 10.06.2026
Joko & Klaas - Die Bankrotterklärung

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Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 9: Joko & Klaas - Die Bankrotterklärung

16 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verlieren das Staffelfinale von "Joko & Klaas gegen ProSieben", als Strafe fordert ProSieben eine Stellungnahme des Duos. Wie ist diese schlechte Leistung zu erklären? Welche Auswirkungen hat die krachende Niederlage für die Zukunft? In einer Pressekonferenz zur Show müssen sich die Verlierer den unangenehmen Fragen von ProSieben-Sprecher Kevin Körber und den stellvertretend eingeladenen Pressevertretern stellen.

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