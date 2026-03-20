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Jujutsu Kaisen

Der versteckte Schatz (2)

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 20.03.2026
Der versteckte Schatz (2)

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Jujutsu Kaisen

Folge 2: Der versteckte Schatz (2)

23 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 16

Gojo und Geto erhalten den Auftrag, Riko Amanai zu beschützen. Das Mädchen dient als Gefäß für Meister Tengen, weshalb es mehrere Fluchmagier auf ihr Leben abgesehen haben. Riko besteht dennoch darauf, zur Schule zu gehen, weshalb die beiden Magier sie dorthin begleiten.

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