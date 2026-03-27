Jujutsu Kaisen
Folge 6: Du-weißt-schon-was
23 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 16
In der Jujutsu-Akademie gibt es mindestens einen Spion, der Informationen an Geto und seine Leute weitergibt. Yuji, Nobara und Megumi werden damit beauftragt, Nachforschungen anzustellen und den geheimen Informanten zu entlarven.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Crunchyroll SA