Der versteckte Schatz (4)Jetzt kostenlos streamen
Jujutsu Kaisen
Folge 4: Der versteckte Schatz (4)
23 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 16
Geto und Riko wollen gerade nach Hause aufbrechen, als Toji auftaucht und das Mädchen hinterrücks erschießt. Geto will nun Rache an dem Auftragskiller nehmen und nimmt den Kampf mit ihm auf.
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Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Crunchyroll SA