Der versteckte Schatz (3)Jetzt kostenlos streamen
Jujutsu Kaisen
Folge 3: Der versteckte Schatz (3)
23 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 16
Misato wird entführt. Gojo und Geto vermuten, dass die Kidnapper die Frau gegen Riko tauschen wollen. Es gelingt ihnen jedoch, die Geisel zu befreien, ohne Riko aufzugeben. Anschließend brechen sie zur Insel Okinawa auf.
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Alle Staffeln im Überblick
Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Crunchyroll SA