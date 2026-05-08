Jujutsu Kaisen
Folge 22: Metamorphose (2)
23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 16
Nachdem Mahito besiegt zu sein scheint, trifft Yuji auf Kenjaku, der noch immer in Getos Körper steckt und Gojo im Kerkerreich gefangen hält. Yujis Freunde aus der Kyoto-Schule kommen ihm zu Hilfe, um den Feind endgültig zu besiegen und Gojo zu befreien.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Crunchyroll SA