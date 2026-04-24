Jujutsu Kaisen
Folge 17: Donnerschlag (2)
24 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 16
Megumi ist schwer verletzt und wird von Haruta verfolgt. In seiner verzweifelten Lage beschwört er einen äußerst starken Shikigami, der bisher von keinem Jujuzisten je unterworfen wurde und deshalb nicht kontrolliert werden kann. Sukuna taucht auf, um den Shikigami zu besiegen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Crunchyroll SA