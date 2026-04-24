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Jujutsu Kaisen

Donnerschlag (2)

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 17vom 24.04.2026
Donnerschlag (2)

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Jujutsu Kaisen

Folge 17: Donnerschlag (2)

24 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 16

Megumi ist schwer verletzt und wird von Haruta verfolgt. In seiner verzweifelten Lage beschwört er einen äußerst starken Shikigami, der bisher von keinem Jujuzisten je unterworfen wurde und deshalb nicht kontrolliert werden kann. Sukuna taucht auf, um den Shikigami zu besiegen ...

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