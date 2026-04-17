Jujutsu Kaisen
Folge 13: Rote Schuppe
24 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 16
Yuji kommt endlich am Bahnhof Shibuya an und kann es kaum erwarten, Gojo aus den Fängen der Feinde zu befreien. Doch zunächst trifft er auf Choso, der sich an Yuji rächen will, da dieser seine beiden Brüder Eso und Kechizu auf dem Gewissen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Crunchyroll SA