Jujutsu Kaisen
Folge 18: Richtig und falsch
23 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 16
Yuji gelingt es, die Kontrolle über seinen Körper wiederzuerlangen. Doch nun macht er sich Vorwürfe wegen der Verwüstung, die Sukuna in Shibuya angerichtet hat. Er trifft schließlich auf Mahito und nimmt den Kampf mit dem Fluchgeist auf.
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Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Crunchyroll SA