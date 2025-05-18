Anja sucht ihre Halbgeschwister in den USAJetzt kostenlos streamen
Folge 15: Anja sucht ihre Halbgeschwister in den USA
45 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12
Anja sucht sehnsüchtig ihre Halbgeschwister in den USA. Im Alter von 18 Jahren erhält sie einen Brief vom Jugendamt und beantragt daraufhin Akteneinsicht. Hier sieht sie erstmals den Namen ihres leiblichen Vaters und erfährt außerdem, dass er als US-Soldat in Deutschland stationiert war. Als Anja herausfindet, dass ihr leiblicher Vater nicht mehr am Leben ist, sucht sie nach ihren Halbgeschwistern. Die schillernde, spannende Suche beginnt in Kalifornien.
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH