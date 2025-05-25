Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

SAT.1Staffel 12Folge 16vom 25.05.2025
Folge 16: Dramatische Infos: Stephanie ist auf der Suche nach ihren Wurzeln

46 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 12

Schon lange sehnt sich Stephanie nach ihrer leiblichen Familie aus Singapur. Sie wird als Baby in eine liebevolle Schweizer Familie adoptiert. Obwohl sie dieser sehr dankbar ist, sucht sie nach einer Verbindung, die sie bisher nie spüren konnte. Stephanie bleibt nur das Wissen, dass ihre Eltern ursprünglich aus Südindien stammen und sie noch ältere Geschwister haben soll. Julia und ihr Team stoßen schließlich auf dramatische Informationen ...

