Große Ungewissheit: Warum wurde Kim zur Adoption freigegeben?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 18: Große Ungewissheit: Warum wurde Kim zur Adoption freigegeben?
45 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12
Kim sucht seit vielen Jahren nach ihrer leiblichen Mutter. Denn die 21-Jährige weiß nicht, welche Umstände damals zu ihrer Adoption führten. Ein altes Foto ist das Einzige, was Kim von ihrer Mutter geblieben ist. Nun legt Kim ihren größten Wunsch in Julias Hände. Wird Julia Kims leibliche Mutter Christiane mithilfe des Fotos finden? Und möchte Christiane überhaupt gefunden werden? Für Julia beginnt eine Suche, die diesmal besonders viel Ungewissheit mit sich bringt.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH