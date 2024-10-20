Großer Herzenswunsch: Kann Petra ihre Geschwister finden?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 6: Großer Herzenswunsch: Kann Petra ihre Geschwister finden?
45 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12
Als Petra in ihrer Jugend durch Zufall erfährt, dass sie adoptiert wurde, bricht für sie eine Welt zusammen. Doch weder möchten ihre Adoptiveltern das Thema angehen, noch die Ämter ihr bei der Suche nach ihren Wurzeln helfen. Erst im Jahr 2000 erfährt sie, dass ihre leibliche Mutter verstorben ist. Seitdem klammert sich Petra an eine einzige Hoffnung: dass es noch leibliche Geschwister gibt und sie Antworten auf die Fragen findet, die ein Leben lang an ihr nagen.
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH