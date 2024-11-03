Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tiefe Sehnsucht: Rudolf vermisst seine Schwester

SAT.1Staffel 12Folge 8vom 03.11.2024
Folge 8: Tiefe Sehnsucht: Rudolf vermisst seine Schwester

46 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12

Rudolf ist 87 und eine echte kölsche Frohnatur, doch der Gedanke an seine Schwester erfüllt ihn mit einer tiefen, lebenslangen Sehnsucht. Schon als Kind erfährt er in einem Streit seiner Eltern von dem Mädchen, das sein Vater außerehelich gezeugt hat. Seine Schwester bleibt dennoch unerreichbar und ein absolutes Tabuthema, das ihn all die Jahre bis in seine Träume begleitet. Wer ist sie? Wie heißt sie? Könnte sie ihn akzeptieren? Und kann Julia ihm neue Hoffnung schenken?

SAT.1
