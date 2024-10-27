Als Kind vom Papa getrennt: Kanchana sucht ihren VaterJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Als Kind vom Papa getrennt: Kanchana sucht ihren Vater
46 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12
Kanchana ist drei Jahre jung, als ihr Papa sie zum letzten Mal in den Armen hält. Ihre Eltern kommen beide aus Thailand, doch als ihre Mutter einen Deutschen kennenlernt und zu ihm nach Köln zieht, bleibt ihr Vater zurück. Kanchana selbst wächst behütet in Deutschland auf, doch ohne Kontakt zu ihrem Papa. Ihre Sehnsucht wächst stetig und als dann noch ihr Stiefvater und ihre Mutter sterben, wird sie schließlich unerträglich. Kann Julia ihren Papa ausfindig machen?
