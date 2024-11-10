Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 9vom 10.11.2024
46 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 12

Verluste und Einsamkeit prägen Miriams Kindheit: Ihren Vater lernt sie nie kennen und mit nur drei Jahren verliert sie ihre Mutter. Miriam kommt zusammen mit ihren jüngeren Brüdern, den Zwillingen Marc und Mirko, in ein Heim, wird aber auch bald von diesen getrennt. Lieblos und verängstigt wächst sie auf - und sehnt sich immer nach ihren Geschwistern. Julia will ihr unbedingt helfen, nach über einem halben Jahrhundert doch noch ihre geliebten Brüder in die Arme zu schließen.

