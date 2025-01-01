Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Linda möchte ihren leiblichen Vater kennenlernen

SAT.1Staffel 9Folge 4
Linda möchte ihren leiblichen Vater kennenlernen

Linda möchte ihren leiblichen Vater kennenlernenJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 4: Linda möchte ihren leiblichen Vater kennenlernen

45 Min.Ab 12

Linda kommt 1969 in Stockholm zur Welt, wächst jedoch in Deutschland auf. Im Alter von zwölf Jahren erfährt sie durch Zufall, dass ihr Vater gar nicht ihr leiblicher Vater ist. Ihr Wunsch, diesen kennenzulernen, wird im Laufe der Jahre immer größer. Mit nur wenigen Anhaltspunkten machen sich Julia und ihr Team auf die schwierige Suche, die sie nach Schweden und auch Spanien führt.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen