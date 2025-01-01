Wird Julia Karins Geschwister in Polen finden?Jetzt kostenlos streamen
Folge 7: Wird Julia Karins Geschwister in Polen finden?
45 Min.
Die 77-jährige Karin ist in Opole (Polen) geboren und kommt schon als Baby mit ihren Pflegeeltern nach Deutschland. Ihre Pflegemutter gibt sich immer als ihre leibliche Mutter aus. Erst 2004, als ihre Pflegemutter in ein Heim kommt, findet sie in deren Wohnung zwei Briefe aus Zabrze aus dem Jahr 1958. So erfährt Karin, dass sie noch Geschwister hat. Die verzweifelte Suche nach ihnen bekommt auch Enkeltochter Janice (21) hautnah mit und bittet daher Julia um Hilfe.
